Сразу три Петра I появились около ИК-9 в Карелии

Очередной конкурс снежных скульптур завершился в исправительной колонии № 9. Поскольку зима была снежная, материала для создания композиций с избытком хватило осужденным каждого отряда, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Тематика конкурса была необычной. В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра Великого. Поскольку его реформы имеют большое значение для истории России, президент объявил 2022-й юбилейным годом первого российского императора.

Желающие принять участие в конкурсе подготовили площадки, выбрали образы и приступили к реализации своих творческих задумок.

По итогам конкурса первое место присудили скульптуре Петра I, выполненной осужденными отряда №7. Жюри отметило, что эта скульптура выделяется большим количеством мелких деталей.

Второе место присудили снежной скульптуре, выполненной умельцами из отряда №2.

Третье место у отряда №4а.

Все участники конкурса поощрены начальником учреждения. // Фото: источник