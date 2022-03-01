01 марта 2022, 19:14
Хлебозавод в Питкяранте перестал работать из-за критического положения
Трудностями ООО «Питкярантский хлеб» займется правительство Карелии
Компания «Питкярантский хлеб» временно приостановила работу. О том, что хлебозавод закрылся, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на Минсельхоз региона.
Остановка производства связана с критическим финансовым состоянием предприятия, отметили в ведомстве.
При этом в официальном пресс-релизе сказано, что власти Карелии заинтересованы в дальнейшей работе старейшего пищевого предприятия района.
Правительство ведет переговоры с руководством завода и администрацией Питкярантского района. // Фото: Ina_LH/pixabay.com