Хлебозавод в Питкяранте перестал работать из-за критического положения

Компания «Питкярантский хлеб» временно приостановила работу. О том, что хлебозавод закрылся, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на Минсельхоз региона.

Остановка производства связана с критическим финансовым состоянием предприятия, отметили в ведомстве.

При этом в официальном пресс-релизе сказано, что власти Карелии заинтересованы в дальнейшей работе старейшего пищевого предприятия района.

Правительство ведет переговоры с руководством завода и администрацией Питкярантского района. // Фото: Ina_LH/pixabay.com