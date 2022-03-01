01 марта 2022, 19:14
Общество

Хлебозавод в Питкяранте перестал работать из-за критического положения

Трудностями ООО «Питкярантский хлеб» займется правительство Карелии

Компания «Питкярантский хлеб» временно приостановила работу. О том, что хлебозавод закрылся, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на Минсельхоз региона.

Остановка производства связана с критическим финансовым состоянием предприятия, отметили в ведомстве.

При этом в официальном пресс-релизе сказано, что власти Карелии заинтересованы в дальнейшей работе старейшего пищевого предприятия района.

Правительство ведет переговоры с руководством завода и администрацией Питкярантского района. // Фото: Ina_LH/pixabay.com

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новости Карелии
Питкярантский район
хлебозавод
ООО «Питкярантский хлеб»