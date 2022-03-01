01 марта 2022, 18:00
Общество

Горячую линию по тарифам ЖКХ проведут в Карелии

Жители республики смогут задавать интересующие вопросы в течение часа в этот четверг

Горячая линия, посвященная ценам и тарифам, пройдет в четверг в Карелии.

3 марта специалисты республиканского Госкомитета в течение часа будут отвечать на поступающие вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов.

Жители республики смогут позвонить по номеру (814 2) 77-79-49 с 17:00 до 18:00. Специалисты и руководители ведомства обещают проконсультировать граждан. (фото pixabay.com, Pexels)

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