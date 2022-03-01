01 марта 2022, 18:00
Горячую линию по тарифам ЖКХ проведут в Карелии
Жители республики смогут задавать интересующие вопросы в течение часа в этот четверг
Горячая линия, посвященная ценам и тарифам, пройдет в четверг в Карелии.
3 марта специалисты республиканского Госкомитета в течение часа будут отвечать на поступающие вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов.
Жители республики смогут позвонить по номеру (814 2) 77-79-49 с 17:00 до 18:00. Специалисты и руководители ведомства обещают проконсультировать граждан. (фото pixabay.com, Pexels)