Жителя Карелии наказали за заросший сорняками участок

Во время планового рейда в районе села Кончезеро в Кондопожском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили заросший сорняками участок. Землю арендовал житель Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Она заросла деревьями и кустами, часть мелиоративных каналов были захламлены сучьями, ветками, порубочными остатками. Арендатор не проводил на участке деятельность, связанную с обеспечением сельскохозяйственного производства.

Его предупредили, что нарушать законодательство нельзя. Но ответа на предостережение арендатор не предоставил.

Тогда составили административный протокол и направили в мировой суд Петрозаводска. Суд вынес постановление о назначении арендатору административного наказания в виде предупреждения. // Фото: MabelAmber/pixabay.com