Арктические вакансии собрали на одной площадке

Специалисты Проектного офиса развития Арктики запустили с 28 февраля единую площадку, которая поможет найти россиянам подходящую вакансию, а работодателям от Кольского полуострова до Чукотки – профессиональных сотрудников.

Сайт Центра подходящей работы в Арктике, обновление которого предполагается в ежедневном режиме, содержит не только объявления для соискателей. На портале можно узнать информацию о льготах для работников и предпринимателей, практиках для студентов и стажировках для выпускников в крупнейших компаниях, тематические статьи, новости, связанные с жизнью во всех северных регионах.

«Благодаря новому инструменту работодатели АЗРФ и соискатели, готовые там работать, смогут взаимодействовать более эффективно. Центр подходящей работы в Арктике готов информационно поддерживать все интересные арктические проекты, создающие новые рабочие места»,

- отметил генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

Но и это еще не все нововведения. Чуть ранее был создан ТГ-канал «ПОРА работать в Арктике», где также размещается еженедельный дайджест предложений и актуальные арктические новости о работе. Фото: pixabay.com/ru