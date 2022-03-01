01 марта 2022, 17:28
Общество

Петрозаводские мурки переселились в дом с теплым полом

1 марта в России отмечается День кошек

Кошки Первого петрозаводского общественного приюта для животных переселились в новый дом. Строительство здания для пушистых питомцев стало возможным благодаря проекту «Кошкин дом +», реализованному на средства президентского гранта.

До этого года мурлыки жили в тесных, едва приспособленных ларьках с рынка и сарайчиках, что затрудняло работу сотрудников приюта, ухудшало условия содержания животных и уход за ними. 

К лету все работы по строительству помещений и обустройству кошкиного дома планируется завершить, однако возможности гранта ограничены, и сейчас организован сбор средств на окончание работ.

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Метки: 
Кошкин дом
Первый Общественный Приют
Петрозаводск
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