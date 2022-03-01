Причал для яхт и теплоходов на Онего сдадут в аренду за два миллиона

Комплекс причальных и волнозащитных сооружений в Деревянской бухте на Онежском озере сдадут в аренду. Карельское министерство имущественных и земельных отношений собирается в марте провести аукцион, победитель которого получит договор аренды на сооружения в береговой линии. Информация об аукционе появилась в паблике ведомства.

В министерстве сообщили, что начальный размер годовой аренды причала для яхт и теплоходов, а также волнозащитных сооружений составляет 1 миллион 932 тысячи рублей.

Заинтересованных приглашают ознакомиться с договором и формой заявки по адресу в Петрозаводске – улица Гоголя, 12.

Причал для частных судов построили под Петрозаводском в 2018 году в рамках подготовки к столетию Карелии. Стоимость строительства превысила 187 миллионов рублей. Работы финансировались из федеральной целевой программы по развитию туризма и республиканского бюджета. Рядом с причалом также есть домики для туристов. (фото vk.com)