Спящий водитель успел выскочить из горящего автомобиля в Петрозаводске

Сегодня ночью в 3 часа 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской горит автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, автомобиль Toyota Hiace был объят огнем и спасти его было уже невозможно.

В результате пожара транспортное средство, принадлежащее жителю города Рыбинска Ярославской области, было значительно повреждено огнем. Вместе с машиной сгорели личные вещи водителя и оборудование, которое он привез в Петрозаводск.

По предварительным данным, во время пожара водитель спал в машине. Когда произошло возгорание, он успел покинуть горящий минивэн.

Причину ЧП и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com