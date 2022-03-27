Спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз
Об ажиотажном спросе на некоторые лекарства в России рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пояснил в эфире «России 1», что по ряду позиций он вырос в 10 раз.
Причем на эти лекарства существует срок годности, отметил Мурашко. На некоторые он очень короткий, не более двух лет.
- И люди, покупая эти препараты, четко шли на в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени, - пояснил министр.
Он добавил, что для льготников в стране сформировали запас лекарств, их хватит на 5,5 месяца.
Ранее сообщалось, что в первые две недели марта россияне приобрели порядка трех миллионов упаковок средств с левотироксином. Их применяют для лечения дисфункций щитовидной железы. За 14 дней продажи таких лекарств превысили норму за три месяца. // Фото: nosheep/pixabay.com