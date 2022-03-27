Сенатор Клишас: ЛНР и ДНР могут войти в состав России

Донецкая и Луганская народные республики имеют право принять решение и вступить в состав Российской Федерации. Так считает член Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Сенатор заявил, что эти республики могут проголосовать за присоединение к России.

- Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями,

- сказал он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что скоро в республике может пройти референдум о вхождении в состав России.