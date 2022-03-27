27 марта 2022, 15:06
Россия

Сенатор Клишас: ЛНР и ДНР могут войти в состав России

Глава ЛНР допустил проведение референдума о вхождении в состав РФ

Донецкая и Луганская народные республики имеют право принять решение и вступить в состав Российской Федерации. Так считает член Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Сенатор заявил, что эти республики могут проголосовать за присоединение к России.

- Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями,

- сказал он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что скоро в республике может пройти референдум о вхождении в состав России.

- Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, - сообщил он. // Фото: supcourt-dpr.su

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