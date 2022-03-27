27 марта 2022, 15:06
Сенатор Клишас: ЛНР и ДНР могут войти в состав России
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вхождении в состав РФ
Донецкая и Луганская народные республики имеют право принять решение и вступить в состав Российской Федерации. Так считает член Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости.
Сенатор заявил, что эти республики могут проголосовать за присоединение к России.
- Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями,
- сказал он.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что скоро в республике может пройти референдум о вхождении в состав России.
- Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, - сообщил он. // Фото: supcourt-dpr.su