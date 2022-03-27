27 марта 2022, 11:41
Торговая сеть «Ашан» продолжит работу в России
Гендиректор французской компании заявил, что будет работать для гражданского населения
Генеральный директор «Ашан» Ив Клод заявил, что французская компания продолжит работать в России. Он объяснил, что сеть действует в интересах гражданского населения, передает ТАСС.
Ив Клод сказал, что в магазинах компании каждый день выпекают свежий хлеб для россиян и украинцев, и это сейчас жизненно необходимо.
Самой главной задачей для компании он назвал сохранение сотрудников и продолжение обеспечения продуктами населения двух стран, даже в условиях санкций.
- У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения, - заявил Клод. // Фото: retail-life.ru