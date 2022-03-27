Торговая сеть «Ашан» продолжит работу в России

Генеральный директор «Ашан» Ив Клод заявил, что французская компания продолжит работать в России. Он объяснил, что сеть действует в интересах гражданского населения, передает ТАСС.

Ив Клод сказал, что в магазинах компании каждый день выпекают свежий хлеб для россиян и украинцев, и это сейчас жизненно необходимо.

Самой главной задачей для компании он назвал сохранение сотрудников и продолжение обеспечения продуктами населения двух стран, даже в условиях санкций.