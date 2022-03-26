Эквадор не может поставлять в Россию бананы, а Парагвай - говядину

Фермеры Эквадора из-за санкций против России не могут доставить бананы и вынуждены раздавать их даром. Отправить в РФ говядину не получается у компаний из Парагвая, пишут «Известия».

Транспортные компании остановили отправку грузов в Россию, страдают не только россияне, но и зарубежные фермеры. Так, один из них оставил 20 тонн бананов на дороге.

Производители говядины в Парагвае тоже признаются, что у них не получается отправить мясо в Россию.

- Кризис сильно ударил по нам, так как Россия - наш второй по величине покупатель, наш внутренний рынок не сможет вобрать в себя излишки мяса, - сообщил глава парагвайской ассоциации производителей крупного рогатого скота Педро Гайи. // Фото: _Alicja_/ pixabay.com