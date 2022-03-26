Россиянам стали звонить и приглашать явиться в военкомат

Россияне в последнее время получают предложения явиться в военкоматы. Эти звонки являются фейковыми, заверил 26 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

- Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует, - заявил он.

Звонки начали поступать мужчинам в России гражданам России в последние нескольких дней. Автоответчик сообщает о необходимости явиться в военный комиссариат.

По сведениям военного ведомства, подобные звонки осуществляются с территории Украины. // Фото: www.gov.spb.ru