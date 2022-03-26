Еще 4 275 пациентов с ковидом госпитализировали в России

За прошедшие сутки в РФ в больницы попали 4 275 человек с коронавирусом. Это следует из информации оперативного штаба, обнародованной в субботу, передает «Интерфакс».

Число госпитализаций за сутки увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5 процента. Рост количества госпитализаций произошелов 37 субъектах РФ. Снижение отмечено в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 4 субъектах.

По состоянию на 26 марта в России выявили 24 072 новых случая COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 310.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 395 человек, накануне сообщалось о 398 умерших.

Выздоровели за сутки 60 933 человека, или на 1,5 процента меньше по сравнению с 25 марта. // Фото: analogicus/pixabay.com