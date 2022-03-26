Дмитрий Медведев не увидел причин для дефолта как в 1998 году
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не видит предпосылок для повторения сегодня событий 1998 года. Он заявил РИА Новости, что считает дефолт в стране невозможным.
Политик объяснил, что тогда Россия была защищена гораздо меньше, чем сегодня. А нынешний кризис он назвал войной без правил.
- В одну воду невозможно вступить дважды... Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США,
- уточнил Медведев.
Он считает, что Россия тогда смогла «с разным успехом» вытащить мировую и отечественную экономику в короткие сроки.
Медведев также вспомнил кризисы 2008 и 2014 года. Один ему пришлось пережить, будучи президентом, второй - когда он был премьером. // Фото: Oksana_ksana/pixabay.com