Дмитрий Медведев не увидел причин для дефолта как в 1998 году

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не видит предпосылок для повторения сегодня событий 1998 года. Он заявил РИА Новости, что считает дефолт в стране невозможным.

Политик объяснил, что тогда Россия была защищена гораздо меньше, чем сегодня. А нынешний кризис он назвал войной без правил.

- В одну воду невозможно вступить дважды... Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США,

- уточнил Медведев.

Он считает, что Россия тогда смогла «с разным успехом» вытащить мировую и отечественную экономику в короткие сроки.

Медведев также вспомнил кризисы 2008 и 2014 года. Один ему пришлось пережить, будучи президентом, второй - когда он был премьером. // Фото: Oksana_ksana/pixabay.com