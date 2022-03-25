Стало известно, будут ли россиян наказывать за использование VPN

Уголовную ответственность за использование VPN-сервисов в России вводить не собираются. Об этом 25 марта заявил РБК председатель комитета СовФеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

- Такой ответственности в законе нет для граждан. Мы не планируем такого. Я не видел ни одного проекта, ни с кем никогда это не обсуждал,

- сказал он.

При этом ресурсы, на которых россияне могут скачать VPN, будут блокировать, уточнил сенатор.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы обозначить позицию государства. // Фото: StartupStockPhotos/pixabay.com