25 марта 2022, 21:01
Стало известно, будут ли россиян наказывать за использование VPN
Сервисы обходов запретов в интернете продолжат блокировать
Уголовную ответственность за использование VPN-сервисов в России вводить не собираются. Об этом 25 марта заявил РБК председатель комитета СовФеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
- Такой ответственности в законе нет для граждан. Мы не планируем такого. Я не видел ни одного проекта, ни с кем никогда это не обсуждал,
- сказал он.
При этом ресурсы, на которых россияне могут скачать VPN, будут блокировать, уточнил сенатор.
По его словам, такие меры необходимы, чтобы обозначить позицию государства. // Фото: StartupStockPhotos/pixabay.com