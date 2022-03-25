25 марта 2022, 18:39
Минобороны России озвучило список потерь на Украине
Российское военное ведомство сообщило о 1351 погибших во время спецоперации
Во время специальной военной операции на Украине погиб 1351 российский военный, а 3825 ранены. Об этом 25 марта сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.
Военное командование России второй раз сообщает о потерях. Ранее данные представили общественности 2 марта, тогда говорили о 498 погибших и 1597 раненых.
- Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса, - заявил на брифинге в пятницу Рудской. // Фото: Dnronline.SU