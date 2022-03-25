25 марта 2022, 15:59
Сенатор ответил на вопрос про всеобщую мобилизацию и закрытие границ
Андрей Клишас опроверг информацию о планах властей запрещать выезд из страны
Российские власти не планируют объявлять в стране всеобщую мобилизацию, как и запрещать выезд за рубеж. Об этом рассказал РБК руководитель конституционного комитета СовФеда РФ Андрей Клишас.
- Мобилизация не предусматривается, - заявил он. - Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения - тоже нет.
Сенатор объяснил, что законодательство предусматривает четкий перечень оснований для ограничения выезда из страны. Он подчеркнул, что все эти основания временные, тотальный запрет навсегда и для всех ввести нет возможности.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что информация о возможном введении военного положения в России – это «утка». // Фото: www.oka.fm