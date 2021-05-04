Спрос на наличные деньги внезапно возрос в России

Центробанк зафиксировал в апреле резкий спрос населения на наличные деньги, сообщает «Российская газета».

Объем нала в обращении вырос на 366,9 млрд рублей. С начала года это самый большой показатель оттока в наличность.

После сезонного изъятия и возврата средств в безналичную форму в январе, отток в нал был невысоким (121,1 млрд рублей в феврале). В марте ликвидность на руках снова уменьшилась - на 29,7 млрд рублей.

Апрельский рост спроса на наличные эксперты объясняют длинными майскими праздниками. Отправляясь на отдых люди запаслись ликвидностью не надеясь на банки или рассчитывая отправиться в путешествие в места, где есть проблемы с безналичным расчетом.

Другой причиной оттока наличных некоторые эксперты названо беспокойство о возможном отключении России от международной банковской системы SWIFT. // Фото rg.ru