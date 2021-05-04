04 мая 2021, 17:54
Россия ввела временный запрет на вывоз гречихи
Запрет на вывоз гречихи и гречневого зерна установлен до конца лета
Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи, сообщает РИА Новости. Ограничения установлены на период с 5 июня по 31 августа. Постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ<...> гречиха... крупа грубого помола из гречихи... гречневое зерно обрушенное»,
- указано в документе.
Ранее россиян предупреждали о возможном росте цен на крупы, в том числе на гречу. (фото agroinvestor.ru)