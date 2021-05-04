Социологи узнали, сколько россиян считают себя ленивыми

Эксперты ВЦИОМ провели опрос и узнали, сколько россиян считают себя ленивыми, а сколько трудолюбивыми пчелками. Опрос проводился 3 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Оказалось, что львиная доля (73%) респондентов считают себя скорее трудолюбивыми. Ленивыми считают себя 21%, передает РИА Новости. Еще 6% затруднились с ответом.

66% участников опроса обычно не откладывают дела на потом, 30% признались в прокрастинации, еще 4% затруднились ответить. На вопрос о том, почему ленивые люди считают себя такими, 11% ответили, что у них просто нет желания что-то делать, 9% откладывают дела на потом, 7% не хватает времени. 30% среди трудолюбивых россиян назвали себя трудоголиками и людьми, которые много работают. У 18% много забот, 15% любят трудиться, 12% не нравится сидеть без дела. Чаще всего приступ лени, даже у трудолюбивых, вызывают бытовые дела, уборка дома, приготовление еды.

Социологи выяснили, что 74% респондентов не знают термин «прокрастинация». Те, кто о нем слышал, используют его как синоним лени. (фото rg.ru)