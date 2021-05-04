В Костомукше ветеранам войны назначили пособие в 50 тысяч рублей

Администрация Костомукши предложила на сессии Совета депутатов выплачивать ежегодно к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей.

Специалист администрации по здравоохранению и социальной политике Елена Волкова сообщила, что существующая мера поддержки в виде компенсации за ЖКУ недостаточна и имеет сложный механизм возврата денег за проведенные платежи.

В настоящее время в Костомукше проживают два ветерана Великой Отечественной войны. На выплату потребуется 100 тысяч рублей. Как сообщается на официальной странице органов местного самоуправления, «это не составит дополнительной нагрузки на бюджет».

Депутаты поддержали предложение чиновников мэрии. На сессии было решено выплачивать пособие дополнительно к имеющейся компенсации за коммунальные услуги. Ветераны в Костомукше будут получать материальную поддержку и компенсацию. (фото riavrn.ru)