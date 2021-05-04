В Госдуме опровергли сообщения о штрафах дачникам за одуванчики

Штрафы за зарастание участка сорными растениями, включая одуванчики, ромашку и борщевик, грозят только сельхозпроизводителям, сообщает ТАСС ссылаясь на слова главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Ответственность за это для дачников и садоводов не предусмотрена.

Ранее в средствах массовой информации, со ссылкой на юриста, появилась информация об административных штрафах для владельцев дачных участков, которые не борются на своей земле с сорняками, в том числе с борщевиком, мятой, одуванчиками, ромашкой и чертополохом. Ссылка давалась на постановлением правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года.

"Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет",

- сказал Николаев.

Глава комитета отметил, что никаких законодательных изменений в сфере регулирования растительности за последнее время не было. // Фото: tass.ru