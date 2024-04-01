Спонтанное желание принесло женщине много денег

Жительница США внезапно разбогатела, когда решила полакомиться попкорном. Об этом пишет сайт Maryland Lottery.

Отмечается, что американка поехала на заправку в надежде купить попкорн. Она долго не могла найти товар на прилавке и попросила помощи у владельца торговой точки. Пока мужчина искал лакомство, женщина решила принять участие в виртуальных скачках и купила билет.

Так и не добыв попкорн, американка поехала домой, решив, что и в скачках она ничего не выиграла. Но затем ее сын перепроверил билет и ошарашил мать - ее выигрыш составил 29,3 тысячи долларов.

Победительница рассказала, что планирует потратить деньги на предстоящие свадьбы двух ее детей. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski