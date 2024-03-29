Сиамские близнецы Хенсел вышли замуж – супруг у них один

Кадры со свадьбы сиамских близнецов Эбигейл и Бриттани Хенсел попали в Сеть и вызвали бурное обсуждение. Замуж вышла первая сестра, но нижняя часть тела у девушек одна, хотя это две самостоятельные личности, передает Daily Mail.

Свадьба состоялась в США еще три года назад, но видео и фотографии опубликовали только на днях. Избранником сиамской близняшки стал медбрат Джош Боулинг, он ветеран Вооруженных сил США.

Сестрам 34 года, в свое время их не разделили врачи, потому что выжила бы только одна, родители не решились сделать выбор. Сейчас Эбигейл и Бриттани живут активно, участвуют в ток-шоу, преподают в школе математику.

У них две головы и две руки, два сердца, две ноги, но один кровоток и одна репродуктивная система. // фото: © скриншот видео Michael Oyewole/Х (бывший Twitter)