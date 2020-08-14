Сплошные проверки пройдут на дорогах Карелии

Дорожная полиция Карелии предупредила о проведении рейдов по выявлению нетрезвых водителей на дорогах республики. В ведомстве подчеркнули, что пьяные нарушители рискуют не только лишиться удостоверения, получить штраф, понести дополнительные затраты за эвакуацию автомобиля и его содержание на спецстоянке, но и ставят под угрозу безопасность дорожного движения.

В республике с начала года инспекторы отстранили от управления почти полторы тысячи водителей с признаками опьянения. В отношении 170 были возбуждены уголовные дела за повторное вождение в состоянии опьянения.

Двести водителей с очевидными признаками опьянения отказались проходить медицинское освидетельствование. Отказ не освобождает от наказания. За данное нарушение водитель несет административную ответственность, как и за вождение в пьяном виде – штраф 30 тысяч и лишение прав до 2 лет.

По сообщению Госавтоинспекции, большинство из пьяных нарушителей являются жителями Карелии. Также от руля были отстранены 18 жителей Петербурга, одиннадцать из Мурманской области, шесть из Москвы и три водителя с Урала. Большинство нарушений пьяными водителями зафиксировано в Петрозаводске и Сегежском районе.

Жители республики могут сообщить о нетрезвом водителе по телефонам: 102 или 112 (единый телефон), телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска: 71-59-00.