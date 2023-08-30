Специалисты перечислили самые модные прически на следующий год

Сотрудники косметического бренда Millies составили список самых популярных причесок 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как считают эксперты, в моду могут вернуться прически из прошлого в современной интерпретации. Так, в следующем году особенно будет популярна стрижка Рейчел Грин из комедийного телесериала «Друзья», роль которой сыграла Дженнифер Энистон. В тренде окажутся естественные локоны и короткие многослойные стрижки.

Также популярными будут стрижка-бабочка и боб. Помимо этого ожидается, что парикмахеры будут чаще предлагать клиентам освежить волосы с помощью техники балаяжа. Это техника окрашивания, при которой создается эффект выцветших на солнце волос.

В моде в 2024 году будет и экологичность. Предполагается, что в магазинах возрастет спрос на натуральные средства для ухода за волосами. // Фото: unsplash.com / George Bohumicky