Грязный воздух стал новым вызовом человечеству

Загрязнение воздуха твердыми частицами стало для людей не менее серьезной угрозой, чем ВИЧ/СПИД или малярия. В каких странах больше всего страдают от грязного воздуха, узнали исследователи Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC), пишет «Лента».

Больше других на планете рискуют своим здоровьем люди в Бангладеш, Индии, Пакистане, Китае, Нигерии и Индонезии.

В Южной Азии уровень в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5 увеличился почти на десять процентов с 2013 года. Средняя продолжительность жизни здесь сократилась примерно на пять лет.

По мнению исследователей, с проблемой наиболее успешно справляется Китай, хотя уровень загрязнения все еще достаточно высок. // фото «Петрозаводск говорит»