Мужчина выжил после двух ударов молнии за пять минут

Житель Китая выжил после того, как в него дважды подряд ударила молния. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пострадавший рассказал, что был дома, когда внезапно увидел яркую вспышку. Мужчина потерял сознание и упал на пол. Очнувшись, он повторно увидел вспышку - молния ударила в него во второй раз. Придя в сознание, китаец понял, что был поражен электрическим разрядом. Он отметил, что жена и дети смотрели на него с ужасом. Мужчину госпитализировали.

Врачи в больнице подтвердили, что пациента два раза поразила молния. Он получил ожоги третьей степени разных частей тела. Спустя месяц после случившегося ожоги продолжают заживать. Состояние пациента оценивается как стабильное. // Фото: unsplash.com / Michal Mancewicz