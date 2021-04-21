Спасатели помогли застрявшему в сливе ванной сфинксу

Операция по спасению кота развернулась в Москве, сообщает РЕН ТВ. Сфинкс по кличке Ричард зашел в ванную комнату, пока хозяева не видели.

Лысый кот запрыгнул в ванну и стал играть. В итоге лапка животного попала в сифон, вытянуть ее обратно Ричард не смог, как и не смогли помочь любимому котику его владельцы. К моменту приезда спасателей, лапка животного уже распухла, а сам он нервничал и не позволял себе помочь.

Тогда было решено отвезти кота к ветеринару. Ричарда вместе с решеткой сифона доставили в клинику, где ввели наркоз. Когда кот породы сфинкс уснул, его удалось освободить при помощи слесарных инструментов. На освобождение кота потребовалось около 20 минут. Кот не пострадал, его вернули хозяевам.

Ранее в Карелии спасатели помогли попавшей в беду собаке. В поселке Лахденкюля в старые очистные сооружения провалился пес. На место выехали специалисты Сортавальского поисково-спасательного отряда. Они сумели достать животное из ямы. Ранее по Интернету разлетелось видео, снятое в Петрозаводске на Онежской набережной, в котором двое мужчин кинулись в ледяную воду, чтобы спасти тонувших собак. (фото ren.tv)