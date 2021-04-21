Су-34 разбомбили командный пункт условного противника в Карелии

В Карелии прошли авиационные учения. Су-34 бомбовыми ударами уничтожили передвижной командный пункт условного противника. Всего в учениях были задействованы более 20 воздушных судов, около 80 человек из числа летного и инженерного состава.

Перед этим пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 перебазировались из Воронежской области на аэродром в Карелии, преодолев более полутора тысяч километров, рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Летчики отработали авианалеты и точечный сброс авиационных бомб.

Также пилоты истребителей Су-35С истребительного авиаполка на сверхзвуковых скоростях провели воздушные бои, отработали перехват высотных скоростных целей. (фото function.mil.ru)