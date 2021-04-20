Карельские спасатели вытащили собаку из очистных сооружений

В Сортавале спасатели помогли оказавшемуся в беде животному. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

14 апреля спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Лахденкюля в старые очистные сооружения провалился пес. На место выехали специалисты Сортавальского поисково-спасательного отряда. Они сумели достать животное из ямы.

Напомним, ранее по Интернету разлетелось видео, снятое в Петрозаводске на Онежской набережной. Двое мужчин кинулись в ледяную воду, чтобы спасти тонувших собак. Горожане разбили руками лед и помогли животным выбраться на берег. Фото stihi.ru