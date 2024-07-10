Спасатели показали кадры с места пожара в пятиэтажке в Карелии

Появились фотографии с места пожара в пятиэтажном жилом доме в Суоярви. Кадры опубликованы группой ОПС по Суоярвскому округу.

На фотографиях видно, что квартира, в которой случилось возгорание, серьезно повреждена огнем.

Напомним, пожар произошел в пятиэтажке днем 9 июля. Прибывшие на место происшествия специалисты оперативно справились с огнем. Хозяин помещения успел покинуть горящую квартиру. Предварительно, огонь вспыхнул из-за подгоревшей еды на сковороде. // Фото ОПС по Суоярвскому округу