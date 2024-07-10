10 июля 2024, 18:22
Происшествия

Спасатели показали кадры с места пожара в пятиэтажке в Карелии

В Суоярви подгоревшая пища вызвала пожар в жилом доме

Появились фотографии с места пожара в пятиэтажном жилом доме в Суоярви. Кадры опубликованы группой ОПС по Суоярвскому округу.

На фотографиях видно, что квартира, в которой случилось возгорание, серьезно повреждена огнем.

Напомним, пожар произошел в пятиэтажке днем 9 июля. Прибывшие на место происшествия специалисты оперативно справились с огнем. Хозяин помещения успел покинуть горящую квартиру. Предварительно, огонь вспыхнул из-за подгоревшей еды на сковороде. // Фото ОПС по Суоярвскому округу

Обсудить
Метки: 
Суоярви
жилой дом
пожар
кухня
опс
новости Карелии