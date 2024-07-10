Двух девочек ограбили на улице в Карелии средь бела дня

В Кондопоге возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Под подозрением - двое подростков, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в один из июньских дней две несовершеннолетние девочки в одном из дворов Кондопоги подошли к двум незнакомым сверстницам и открыто отобрали у них мобильные телефоны, после чего скрылись. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Сейчас ведется сбор доказательств. Выясняются факторы, толкнувшие девочек на преступление. // Фото: unsplash.com / Danny G