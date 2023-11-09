Спа-центр в финской Карелии обанкротился из-за отсутствия туристов

В финской Северной Карелии обанкротился популярный ранее спа-центр в гостиничном комплексе Pajarinhovi. Об этом сообщает Iltalehti.

Отмечается, что компания накопила долгов на 1,3 миллиона евро. Дело о банкротстве спа-центра передано в уездный суд региона Северная Карелия. Проблемы у хозяев центра начались из-за пандемии коронавируса, а подорожание электроэнергии и отток российских туристов окончательно убили бизнес.

«Ситуация в мире такая, какая есть. Другого выхода у нас не было»,

- рассказал исполнительный директор спа-центра Калле Кескимяки.

При этом другие составляющие туристического центра на берегу озера Пюхяярви продолжат работу - речь идет об отеле, коттеджах, ресторане, зверинце, магазине. // Фото: unsplash.com / Haley Phelps