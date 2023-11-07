07 ноября 2023, 13:33
Финны арестовали собственность академика РАН на 2,5 млн евро
Власти Финляндии изъяли недвижимость ученого и бизнесмена Бориса Алешина
Собственность российского ученого и предпринимателя Бориса Алешина арестовали в Финляндии. У академика РАН и бывшего президента «АвтоВАЗа» изъяли курортную недвижимость, передает агентство STT.
Эти объекты стоят больше 2,5 миллионов евро, а россиянин находится под санкциями ЕС за работу в связанных с военной промышленностью компаниях.
Недвижимость изъяло агентство по взысканию долгов в Киркконумми по запросу финского МИД. // фото: pexels.com