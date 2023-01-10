10 января 2023, 11:11
Современный рентген С-дуга появился в Сортавале
Передвижной рентгеновский аппарат используют в операционных Сортавальской ЦРБ
Современный рентгеновский аппарат появился в Сортавальской ЦРБ. Его установили в операционном блоке перед Новым годом, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Оборудование передвижное, это так называемая С-дуга, гибкая и маневренная.
- Он легко перемещается практически в любое положение, а функция быстрого подключения позволяет приступить к работе сразу после перемещения аппарата,
- объяснил министр.
Аппарат позволяет максимально качественно визуализировать операционное поле в процессе хирургических вмешательств. Первую операцию с его помощью провели хирурги-ортопеды 29 декабря. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте