Новую выплату для семей с детьми ввели в Карелии с 1 января

Некоторые семьи, в которых есть дети 17-18 лет, будут ежемесячно получать новую денежную выплату. Соответствующий закон подписал глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в Минсоцзащиты РК.

Он вступил в силу 1 января. Дело в том, что право на получение ежемесячного пособия по федеральному закону имеют только семьи с детьми до 17 лет.

В Карелии решили расширить этот список. Теперь семьи, в которых дети 17 - 18 лет учатся в школе, смогут получать новую выплату за счет республиканского бюджета.

Она положена тем, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в Карелии. С заявлением нужно обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства.