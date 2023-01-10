10 января 2023, 10:41
Новую выплату для семей с детьми ввели в Карелии с 1 января
Право на пособие в республике получит более широкий круг людей, чем в целом по России
Некоторые семьи, в которых есть дети 17-18 лет, будут ежемесячно получать новую денежную выплату. Соответствующий закон подписал глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в Минсоцзащиты РК.
Он вступил в силу 1 января. Дело в том, что право на получение ежемесячного пособия по федеральному закону имеют только семьи с детьми до 17 лет.
В Карелии решили расширить этот список. Теперь семьи, в которых дети 17 - 18 лет учатся в школе, смогут получать новую выплату за счет республиканского бюджета.
Она положена тем, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в Карелии. С заявлением нужно обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы по месту жительства.