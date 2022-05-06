Сотрудники «РКС-Петрозаводск» провели субботник

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт». Карелия» дружно вышли на уборку мусора и опавшей прошлогодней листвы на улицы Петрозаводска.

К субботнику присоединились сотрудники Администрации Петрозаводского городского округа, а также Глава города Владимир Любарский.

«Это полезное для города мероприятие, и видеть такой коллектив – большое удовольствие, поэтому от имени Петрозаводска всем вам за сегодняшний труд большое спасибо!» – отметил Глава.

Преобразился сквер «Аквамарин», расположенный на наб. Варкауса у берега Онеги, работники «РКС-Петрозаводск» также убрали мусор у зданий по адресу ул. Ленина, д.11в, ул. Гоголя, д.60 и ул. Свердлова, д.18. В порядок приводят и другие территории, расположенные рядом с объектами АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети».

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» встречает май как полагается: не только умственным, но и физическим трудом. Совсем скоро с приходом тепла город начнет расцветать, и весне, чистым улицам смогут радоваться и туристы, и сами петрозаводчане.