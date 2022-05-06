В Петрозаводске открыта вакансия мирового судьи

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии мирового судьи. Об этом сообщает сайт Петрозаводского городского суда. Вакансия относится к судебному участку №6 Петрозаводска.

Заявления и документы от претендентов принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в республике Карелия, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей республики Карелия.

Последний день приема документов - 6 июня. Справки по телефону: (8142) 790-287. Фото: pixabay.com/geralt