Сотрудники «РКС» передали траву из сквера «Аквамарин» в конный клуб

Несколько дней назад бдительные жители Петрозаводска забили тревогу: в сквере «Аквамарин», который «РКС-Петрозаводск» недавно подарили городу, накопился мусор, который никто не убирает. В компании не оставили эту ситуацию просто так. Вчера члены Молодежного Совета «РКС-Петрозаводск» вместе с работниками ООО «Городской комбинат благоустройства» убрали сквер.

Сотрудники комбината скосили траву на территории, а после рабочего дня Молодежный Совет собрал зелень и передал ее тем, кому она нужнее – лошадям. Работники «РКС-Петрозаводск» пришли на уборку территории сквера целыми семьями, а некоторые даже в свой выходной день. Собранную траву доставили в конно - спортивный клуб «Онежская слобода». И зелень просто так не пропала, и лошадям радость.

Молодежный Совет сотрудничество с конно - спортивным клубом планирует продолжить. А пока документально решается вопрос с уборкой сквера, компания эту территорию не бросит – продолжит за ней ухаживать, убирать мусор. Да и после решения вопроса с ежедневной уборкой, конечно, сотрудники «РКС-Петрозаводск», как и прежде, будут присматривать за сквером, проводить субботники. Работники компании просят горожан бережно относиться к новому месту отдыха, и надеются, что город будет поддерживать благоустройство сквера еще многие десятки лет.