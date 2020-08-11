11 августа 2020, 16:53
Общество

Фольклорный коллектив “Veškelys” представит Карелию на фестивале

Группа поет старые песни под битбокс

Фольклорный коллектив “Veškelys” этнокультурного центра села Вешкелица готовится к поездке на Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей. Культурное мероприятие пройдет в Смоленске с 4 по 6 сентября. 

В Смоленске карельскую группу уже знают: два года назад вешкельские исполнительницы приняли участие в XIV Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансаблей "Поет село родное".

В созданном 40 лет назад Виолой Мальми коллективе и сегодня есть исполнительницы с первого состава. 

Мы хотим сохранить свою самобытность, язык и корни, 

- сказала руководитель коллектива Ирина Погребовская. 

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Метки: 
суоярвский район
Вешкелица
Фольклорный коллектив
“Veškelys”
карельская культура
Ирина Погребовская
Всероссийский конкурс
Смоленск
Сентябрь2020