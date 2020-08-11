Фольклорный коллектив “Veškelys” представит Карелию на фестивале

Фольклорный коллектив “Veškelys” этнокультурного центра села Вешкелица готовится к поездке на Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей. Культурное мероприятие пройдет в Смоленске с 4 по 6 сентября.

В Смоленске карельскую группу уже знают: два года назад вешкельские исполнительницы приняли участие в XIV Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансаблей "Поет село родное".

В созданном 40 лет назад Виолой Мальми коллективе и сегодня есть исполнительницы с первого состава.

Мы хотим сохранить свою самобытность, язык и корни,

- сказала руководитель коллектива Ирина Погребовская.