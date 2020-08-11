Петрозаводчанин осужден за отмывание средств и сбыт наркотиков

Петрозаводский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении жителя г. Петрозаводска 1992 г. р., за отмывание заведомо незаконных средств и сбыт наркотиков, сообщает прокуратура Карелии.

В суде установлено, что злоумышленник весной 2019 года, не являясь членом организованной преступной группы, осуществляющей на территории Карелии продажу наркотических средств через сеть «Интернет» получал доступ к доходам от сбыта наркотических средств указанной преступной группы и заведомо зная, об их преступном происхождении с целью легализации их совершил финансовые операции на общую сумму 2 012 624 рубля 02 копейки.

Он же, летом 2019 года совершил незаконный сбыт наркотического средства массой 0,195 грамма.

В период времени с мая по июнь 2019 года совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере массой 0,632 грамма, через сеть интернет, организованной группой.

Также в период времени с мая по июль 2019 года совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере массой 129,166 г, через сеть интернет, организованной группой.

Он же, в период времени с мая по июль 2019 года, являясь членом организованной преступной группы, осуществляющей на территории Республики Карелия продажу наркотических средств через сеть «Интернет» совершал финансовые операции с денежными средствами в крупном размере, в сумме 5 962 490 рублей 50 копеек, приобретенными в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в целях легализации, организованной группой.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме. С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом обстоятельств уголовного дела и позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.