В парке Сулажгорского Кирпичного Завода оборудуют «Тропу здоровья»

В парке Сулажгорского Кирпичного Завода ведутся работы по оборудованию «Тропы здоровья», сообщает администрация города.

Геодезисты уже вынесли там точки будущей пешеходной дорожки и сейчас рабочие приступили к расчистке мелкой древесно-кустарниковой поросли вдоль будущей «Тропы здоровья».

Завтра здесь проведут планировку территории для завоза материалов отсыпки. Для максимального сохранения зелёных насаждений основание дорожки будет насыпаться без погружения в грунт.

Помимо устройства дорожки, подрядчик установит в парке более двадцати опор освещения. Стоимость работ составляет около 4,2 млн рублей.

За всеми этапами работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства. Благоустройство планируется завершить в сентябре.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»).

В этом году в рамках национального проекта благоустроят еще семь общественных территорий. Среди них – парки Соломенский, Приозерный и Иван Царевич, скверы Новодревлянский и Кукковский Петух, а также территория в районе Рускеальского проезда.