Сотрудники ППС Петрозаводска за час поймали виновника разбоя

Ранним утром в полицию Петрозаводска поступила информация о нападении на продавца продуктового павильона, сообщает МВД Карелии.

Первыми на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они выяснили, что в магазин зашел мужчина, поздоровался и достал пистолет, требуя выдать ему деньги из кассы.

Работница магазина повиновалась и отдала все деньги - 4 000 рублей.

Посетитель пересчитал деньги и сказал: «Что-то маловато». После чего потребовал еще пачку сигарет. Получив все, что хотел, он скрылся.

Все наряды полиции получили ориентировки преступника. И уже через час лейтенант полиции Вячеслав Сковородкин и сержант полиции Тимур Стасенко задержали подходящего под описание мужчину, выходившего из бара.

Сотрудники ППС установили, личность задержанного. Это оказался 39-летний петрозаводчанин. При досмотре у того были обнаружены: сигнальный пистолет, складной нож и чуть больше 2 400 рублей.

По версии полиции, подозреваемый пытался скрыться на такси, но ему это не удалось. Тогда мужчина отправился в ближайшее питейное заведение, где и потратил часть похищенных средств.

В настоящий момент по факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Полицейские будут поощрены правами Министра внутренних дел по Республике Карелия.