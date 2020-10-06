Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в грабеже

Полицией Олонецкого района устанавливается личность подозреваемого в грабеже, сообщает МВД Карелии.

21 сентября неустановленное лицо в продуктовом магазине в Олонце совершило открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Полиция просит всех, кто узнал мужчину, запечатлённого на видеозаписи, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: +7-921-011-86-96, +7(81436) 4-14-18 или 02 (с мобильного – 102).