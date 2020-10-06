Гостей из Новодвинска сдали в полицию в Костомукше

Рано утром 4 октября в Костомукше сработала тревожная сигнализация одного из баров, сообщает управление Росгвардии Карелии.

Вызвать сотрудников вневедомственной охраны, работников ночного заведения вынудили два молодых человека. Посетители, воспользовавшись услугами бара, отказались их оплачивать. Администратору заведения ничего не оставалось, как нажать кнопку экстренного вызова наряда.

Прибывшие на место росгвардейцы установили личности молодых людей. Ими оказались жители Новодвинска – города в Архангельской области.

Правонарушители задержаны. Дальнейшим разбирательством с ними занимаются полицейские.