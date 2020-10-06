В Карелии суд отправил торговца оружием в колонию строгого режима

Организатора преступной группы, жителя Санкт-Петербурга, осудили за незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия, взрывчатки и самодельных взрывных устройств. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УФСБ по РК.

По сообщению ведомства, прокурор республики заключил с организатором преступного сообщества досудебное соглашение о сотрудничестве. При вынесении приговора суд учел явку с повинной, раскаяние, способствование расследованию, изобличение соучастника. Все это привело к назначению более мягкого наказания, чем предусмотрено Уголовным кодексом (от 8 до 12 лет лишения свободы). Мужчину приговорили к 4 годам и 9 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тысяч рублей.

Рассмотрение уголовного дела в отношении второго фигуранта, жителя Петрозаводска, продолжается.

Фото: УФСБ по РК