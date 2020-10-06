Бизнесмен из Карелии попался на краже денег из банкомата в Апатитах

Карельский предприниматель попался на краже из банкомата на железнодорожном вокзале в Апатитах.

По сообщению мурманской транспортной полиции, 33-летний мужчина воспользовался некорректной работой банкомата. Путем выполнения десяти банковских операций при помощи своей карты, подозреваемый похитил 101 тысячу рублей.

Стражи порядка установили, что любителем легкой наживы стал ранее судимый индивидуальный предприниматель из Карелии, который находился в Мурманской области в командировке. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.