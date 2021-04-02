Сотрудница банка обманула кредитную организацию на миллион рублей

Экс-руководителя обособленного подразделения одного из банков в Петрозаводске по направлению автолизинг обвинили в мошенничестве.

По версии следователей, с мая 2015 по февраль 2020 года женщина вносила во внутреннюю электронную программу банка ложные сведения относительно участия ряда лиц в качестве агентов при оформлении договоров лизинга с клиентами. Следователи считают, что женщина знала, что указанные агенты фактически не оказывали услуги банку по привлечению клиентов и не имели прав на агентское вознаграждение.

По сведениям прокуратуры, директор вводила в заблуждение руководство банка, обеспечив себе возможность незаконно получать агентские вознаграждения. Согласно схеме, информация поступала в головной офис банка, затем на счета агентов поступало вознаграждение. Затем деньги по ранее согласованной договоренности передавались агентами женщине. В прокуратуре считают, что агенты были не осведомлены о преступных действиях директора. В итоге женщине удалось незаконно получить 1 051 050 рублей.

Обвиняемой предъявили обвинение в мошенничестве. После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело направят на рассмотрение в Петрозаводский городской суд. (фото mybelovo.ru)